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Главное Мир

Казахстан решил завершить проведение встреч по Сирии в Астане

Казахстан решил завершить проведение встреч по Сирии в Астане

Казахстан решил завершить проведение встреч по Сирии в Астане, заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

«Астанинский процесс известен как площадка для дополнительных переговоров с Женевским процессом в рамках ООН, который рассматривает политические вопросы по Сирии. По сути, Астанинский процесс по Сирии направлен на решение конкретных практических задач по прекращению конфликта. В этом контексте его первоначальные цели, такие как создание зон деэскалации, прекращение кровопролития между конфликтующими сторонами и сокращение человеческих жертв, были полностью реализованы на сегодняшний день», – сообщили в пресс-службе МИД страны в среду.

В ведомстве признают, что Астанинский процесс с честью справился со своей задачей.

«Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одно из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском. Кроме того, улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту – Саудовской Аравией и Ираном», – заявили в МИД.

Международные встречи по сирийскому урегулированию проводились в Астане с 2017 года.

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