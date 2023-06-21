Непогода отразилась на графике вылетов по маршруту Баку-Нахчыван

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Неблагоприятные погодные условия, которые наблюдаются со вчерашнего дня в стране, отразились и на графике вылетов рейсов в Нахчыван.

В пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) заявили, что активно работают над оперативной организацией перевозки пассажиров. С учетом безопасности и стремления предоставить наилучший сервис для пассажиров, отправка пассажиров будет осуществляться по очереди.

В настоящий момент задерживается вылет двух рейсов. Так, 51 пассажир размещен в отеле, остальные решили поехать домой.

Ночью и утром в Нахчыван уже вылетели несколько рейсов, отправка других рейсов продолжится в соответствие с расписанием.

AZAL призывает пассажиров, чьи рейсы были задержаны из-за неблагоприятных погодных условий в Нахчыване, проявить понимание и терпение в связи с этой ситуацией.