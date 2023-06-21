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Украина просит у Израиля технологии для борьбы с иранскими дронами

Украина просит у Израиля технологии для борьбы с иранскими дронами

Израилю необходимо изменить свою позицию по военной помощи Украине и предоставить технологии для борьбы с иранскими дронами-камикадзе «Шахед».

Об этом в интервью The Times of Israel заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Никто, кроме Израиля, не может предоставить оборудование для борьбы с атаками иранских беспилотников», – заявил чиновник.

Он отметил, что разочарован в позиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху насчет военной помощи Украине. По словам Ермака, он рассчитывал, что оружейные сделки между Россией и врагом Израиля Ираном должны побудить Израиль начать поставки Украине.

«Мы видим, как кремлевский диктатор делает семейные фотографии с иранскими лидерами, а потом это иранское оружие используется против нас и против вас. Я не знаю, что еще нужно», – добавил руководитель ОП.

Чиновник подчеркнул, что не может понять позицию израильских чиновников, которые не признают общего врага у Украины и Израиля в виде Ирана.

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