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В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

ООН желает добиться «продолжения действия» обеих частей продуктовой сделки, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли функционировать меморандум о взаимопонимании между РФ и ООН по содействию экспорту российского продовольствия и удобрений, если 18 июля прекратит работать черноморская зерновая инициатива, Хак сказал: «Что касается меморандума о понимании, мы пытаемся обеспечить, чтобы и меморандум о понимании, и черноморская зерновая инициатива продолжили действовать. И мы в контакте, чтобы обеспечить, чтобы эти сделки продолжили действовать».

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