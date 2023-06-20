В Украине заявили об успешном применении собственного БПЛА дальностью полета 1 тыс. км

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Компания «Укроборонпром» успешно применила собственный беспилотник дальностью полета 1 тыс. км.

Об этом заявила пресс-секретарь производителя Наталья Сад. По данным источников издания «Украинская правда», речь идет о боевом применении дрона, состоявшемся 3 мая 2023 года.

В декабре 2022 года «Укроборонпром» сообщил об успешных испытаниях ударного беспилотного летательного аппарата и пообещал выпустить его для боевого применения до конца года. По данным украинского агентства УНИАН, дрон сможет нести боевую часть весом до 75 кг и иметь дальность полета до 1 тыс. км.