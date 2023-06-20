Токаев о войне в Украине и санкциях против России

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил позицию Астаны по ситуации вокруг Украины.

«Я обозначил нашу позицию в отношении этого очень сложного вопроса. Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами», – сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба казахстанского лидера.

Президент Казахстана выразил надежду на то, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и в дальнейшем можно будет говорить об установлении прочного мира в этой части света.

«Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели. Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель – оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», – добавил он

Кроме того, Токаев прокомментировал позицию Казахстана касательно соблюдения санкций западных государств.

«Мы твердо привержены, прежде всего, нормам ВТО, а также следуем всем правилам, которые были приняты на международном рынке. Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности. В то же время мы поддерживаем торговые отношения с Россией. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 28 млрд долларов. Это полностью соответствует действующим международным стандартам», – сказал он.