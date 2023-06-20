Турция показала во Франции новый дрон-грузовик для нужд силовиков

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Новый турецкий винтокрылый грузовой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разработанный для нужд силовых структур, впервые представлен на выставке Paris Airshow 2023 в пригороде Парижа (Ле Бурже), передаëт сегодня, 20 июня, информагентство Anadolu.

Одна из ведущих оборонных корпораций Турции — национальная аэрокосмическая компания TUSAŞ – представила на выставке широкий ассортимент продукции. Среди разработок TUSAŞ – винтокрылый грузовой БПЛА, прошедший лëтные испытания в Турции.

БПЛА предназначен для транспортировки тяжëлых грузов, имеет максимальную взлëтную массу 275 кг, прост в использовании.

TUSAŞ планирует также начать разработку нового дрона грузоподъëмностью до 300 кг, а время полëта увеличить до 5 часов.