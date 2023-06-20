Макрон сообщил о развертывании в Украине системы SAMP/T

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил что в Украине уже развернута франко-итальянская система противоракетной обороны SAMP/T.
«Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей», – цитирует Макрона издание Rai News.
Данная система ПВО имеет дальность действия около 100 км и позволяет сбивать баллистические ракеты малой дальности, истребители, вертолеты, беспилотники и залпы крылатых ракет.