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Макрон сообщил о развертывании в Украине системы SAMP/T

Макрон сообщил о развертывании в Украине системы SAMP/T

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил что в Украине уже развернута франко-итальянская система противоракетной обороны SAMP/T.

«Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей», – цитирует Макрона издание Rai News.

Данная система ПВО имеет дальность действия около 100 км и позволяет сбивать баллистические ракеты малой дальности, истребители, вертолеты, беспилотники и залпы крылатых ракет.

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