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Стало известно, какие врачи будут лишены надбавок

Стало известно, какие врачи будут лишены надбавок

В целях оценки деятельности врачей и специалистов приказом председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию будет создана мониторинговая комиссия.

Об этом заявил председатель правления TƏBİB Вугар Гурбанов на Симпозиуме азербайджанских медиков в Баку, сообщает АПА.

Он сказал, что комиссия будет контролировать врача-специалиста на 6-месячной основе: «Выплата поощрений и надбавки врачам-специалистам, успешно прошедшим мониторинг, будет продлена еще на один год. Врачи, которые не смогут пройти мониторинг, будут лишены поощрений и надбавок».

Вугар Гурбанов отметил, что при оценке будут учитываться профессионализм и личные качества врача.

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