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Штайнмайер обсудил с Токаевым важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского маршрута

Штайнмайер обсудил с Токаевым важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского маршрута

В Астане состоялись важные переговоры между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Обсуждая текущее состояние и перспективы развития стратегического партнерства между Казахстаном и Германией, президенты уделили особое внимание укреплению политического диалога и расширению сотрудничества в сферах торговли, экономики, инвестиций, энергетики и транспорта.

Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также расширению взаимовыгодного сотрудничества в нефтяной и газовой промышленности, зеленой энергетике и промышленности.

Транскаспийский маршрут («Средний коридор») пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспия, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы.

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