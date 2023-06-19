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Германия закупит боеприпасы на фоне резкого снижения запасов

Германия закупит боеприпасы на фоне резкого снижения запасов

Министр обороны ФРГ Борис Писториус собирается в течение ближайших двух недель подать заявку в бюджетный комитет Бундестага на закупку 16 тыс. артиллерийских боеприпасов. Как сообщает журнал Der Spiegel, в общей сложности речь идет о девяти контрактах стоимостью €118 млн.

В частности, Минобороны Германии собирается закупить 155-миллиметровые снаряды для гаубиц Panzerhaubitze 2000. Поставщиком выступит концерн Rheinmetall.

По данным журнала, сейчас в распоряжении ВС ФРГ есть 20 тыс. снарядов калибром 155 мм. В соответствии с нормативами НАТО, к 2031 году Германии нужно иметь в своем распоряжении 230 тыс. снарядов.

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