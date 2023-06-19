Четверо медиков из Азербайджана отправились в Мекку на помощь паломникам

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Последний самолет с паломниками, совершающими хадж, вылетит из Азербайджана в Мекку 22 июня. Об этом сообщил АПА заведующий отделом внешних связей Управления мусульман Кавказа, ответственный сотрудник электронной системы «Хадж» Вюсал Джахангири. По его словам, температура воздуха в Мекке составляет 43 градуса тепла.

«Тем не менее, везде – в отеле, в машинах есть кондиционеры, и наши паломники не очень страдают от жары. Их самочувствие хорошее. Группа паломников, прибывшая прошлой ночью, уже приступила к религиозным обрядам. Среди паломников нет больных или имеющих проблемы со здоровьем».

Он отметил, что в Мекку также отправились 4 врача из Азербайджана:

«Врачи взяли с собой медикаменты для оказания первой помощи и необходимое медицинское оборудование. Если у кого-то возникают проблемы со здоровьем и первой помощи оказывается недостаточно, если возникают какие-то экстремальные ситуации, то мы доставляем их в больницу на своих служебных автомобилях. Рабочая группа Азербайджанской миссии Хаджа Управления мусульман Кавказа работает весь день, и принимаются все необходимые меры для удобства наших паломников».