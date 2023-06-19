Раненый азербайджанский военнослужащий рассказал о провокации Армении

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В результате обстрела армянами погранично-пропускного пункта «Лачин» 15 июня был ранен азербайджанский пограничник Эльшан Рустамов.

Как сказал Эльшан Рустамов, 15 июня при поднятии военнослужащими на служебной территории на ППП азербайджанского флага армянская сторона прибегла к провокации.

«В момент обстрела с армянской стороны мы были без оружия. Я был ранен в левую ногу. На ППП мне была оказана первая медицинская помощь, после чего я был эвакуирован в Физулинскую районную больницу. В больнице было проведено первичное медобследование, а затем я был доставлен в Баку», – сказал он.

Рустамов рассказал так же, что перенес две операции на левой ноге.