Генерал Ходжес: У россиян истерика |
В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко |
Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины |
Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено |
Иран отправит России новую партию своих дронов для ударов по Украине |
Россия не пускает ООН к затопленному левобережью Херсонщины |
Пособия, пенсии, компенсации и адресную соцпомощь в связи с праздником выплатят до 22 июня |
Ильхам Алиев принял генсека ОПЕК |
ВСУ освободили 8 населенных пунктов |
Главное Армия

Минобороны Германии: Российские войска теряют контроль над Бахмутом

Минобороны Германии: Российские войска теряют контроль над Бахмутом

Украинские диверсанты успешно действуют в тылу российских войск. В частности, они нарушили ж/д сообщение в оккупированных частях Запорожской области и в Крыму, говорится в аналитическом документе Минобороны Германии.

Так, в начале июня взорван аммиакопровод в Харьковской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в атаке. Минобороны ФРГ пишет, что нельзя исключать «украинскую причастность к разрушению трубопровода».

В ответ на контрнаступление ВСУ российские войска обороняют фронт «с подготовленных позиций всеми имеющимися силами», всё чаще полагаясь на «воздушные, ракетные и беспилотные атаки».

В районе Бахмута российские войска «по-прежнему находятся под давлением» и, «вероятно, уже не контролируют всей территории города», отмечает Минобороны ФРГ.

Теги:
Из этой рубрики
Минобороны Германии: Российские войска теряют контроль над Бахмутом
Армия

Минобороны Германии: Российские войска теряют контроль над Бахмутом

2023/06/19, 13:38
Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (видео)
Армия

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (видео)

2023/06/19, 12:07
В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко
Армия

В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко

2023/06/19, 12:00
Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено
Армия

Аналитики ISW объяснили, почему контрнаступление ВСУ может быть приостановлено

2023/06/19, 11:15
ВСУ освободили Пятихаток (видео)
Армия

ВСУ освободили Пятихаток (видео)

2023/06/19, 10:56
У Гасанова отреагировали на сообщение Минобороны Армении
Армия

У Гасанова отреагировали на сообщение Минобороны Армении

2023/06/19, 10:15
ВСУ освободили 8 населенных пунктов
Армия

ВСУ освободили 8 населенных пунктов

2023/06/19, 10:07
Минуло 13 лет с даты гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова
Армия

Минуло 13 лет с даты гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

2023/06/18, 09:17
Cтарший cержант ГПС покончил с собой
Армия

Cтарший cержант ГПС покончил с собой

2023/06/17, 21:32