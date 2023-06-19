Минобороны Германии: Российские войска теряют контроль над Бахмутом

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Украинские диверсанты успешно действуют в тылу российских войск. В частности, они нарушили ж/д сообщение в оккупированных частях Запорожской области и в Крыму, говорится в аналитическом документе Минобороны Германии.

Так, в начале июня взорван аммиакопровод в Харьковской области. Россия и Украина обвиняют друг друга в атаке. Минобороны ФРГ пишет, что нельзя исключать «украинскую причастность к разрушению трубопровода».

В ответ на контрнаступление ВСУ российские войска обороняют фронт «с подготовленных позиций всеми имеющимися силами», всё чаще полагаясь на «воздушные, ракетные и беспилотные атаки».

В районе Бахмута российские войска «по-прежнему находятся под давлением» и, «вероятно, уже не контролируют всей территории города», отмечает Минобороны ФРГ.