Еще 13 семей переселились в Лачин

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В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева в рамках Великого возвращения продолжается переселение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный и реконструированный город Лачин.

19 июня очередная группа выехала в Лачин из жилого комплекса «Гобу Парк 3», расположенного в Гарадагском районе Баку. На данном этапе в город Лачин переселено еще 13 семей – 44 человека. Они поселятся в домах, в которых некогда жили в Лачине и которые по завершении оккупации были отреставрированы или отстроены заново по поручению главы государства, пишет «АзерТадж».

В церемонии отправки семей в город Лачин приняли участие официальные представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, а также Исполнительной власти Лачинского района.