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Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (видео)

Подразделения ракетно-артиллерийских войск Азербайджана выполнили боевые стрельбы (видео)

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили огневые задачи.

Как сообщили в Минобороны, подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке и боевому применению установок.

На учениях подразделения выполнили боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня.

Основной целью проведения учений является повышение знаний и умений военнослужащих, совершенствование навыков управления ракетно-артиллерийскими подразделениями, планирование действий в ходе боевых операций и организация взаимодействия с другими видами войск.

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