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Министерство: Учителя в возрасте 60 лет и старше не будут участвовать в сертификационном экзамене

Министерство: Учителя в возрасте 60 лет и старше не будут участвовать в сертификационном экзамене

Министерство науки и образования отменило участие в процессе сертификации учителей, которым до 15.09.2023 года исполнилось 60 лет и старше 60 лет, до вступления в силу изменений, внесенных в «Правила аттестации работников образования государственных общеобразовательных учреждений».

Как сообщили в министерстве, в соответствии с этим учителя указанных возрастных категорий не будут участвовать в тестовых экзаменах, которые состоятся 20-24 июня.

Отмечено, что в ближайшее время будет предоставлена ​​подробная информация об участии учителей в возрасте 60 и старше 60 лет в процессе аттестации в соответствии с требованиями законодательства.

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