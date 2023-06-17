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ВС Армении и армянские НВФ второй раз за сутки обстреляли наши позиции

ВС Армении и армянские НВФ второй раз за сутки обстреляли наши позиции

17 июня с 14:30 до 14:55 подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях.

Как сообщили в Министерстве обороны, подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, в гражданской одежде предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

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