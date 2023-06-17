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Кровавый теракт ИГИЛ в Уганде: много погибших

Кровавый теракт ИГИЛ в Уганде: много погибших

Боевики, связанные с ИГИЛ, совершили теракт в Уганде, погибли не менее 25 человек.

Об этом сообщила полиция страны на своей странице в Twitter.

«25 тел были извлечены из школы и доставлены в больницу Бвера. Также извлечены восемь пострадавших, которые остаются в критическом состоянии», – рассказали в полиции, не уточнив, сколько среди погибших школьников. Сотрудники правоохранительных органов преследовали нападавших, которые сбежали в сторону национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго (ДРК).

Боевики, подозреваемые в связях с «Альянсом демократических сил» (АДС), который присягнул на верность ИГИЛ, атаковали частную среднюю школу в Мпондве в округе Касесе на западе Уганды. Несколько учеников были похищены. «Было сожжено общежитие и разграблен продуктовый магазин», – сообщил представитель полиции Фред Энанга.

Теракт произошел на фоне противостояния правоохранительных органов Уганды и АДС. «Альянс демократических сил» является «самым смертоносным» в восточной части ДРК – это угандийская повстанческая коалиция, основу которой составляют мусульмане, выступившие против президента Уганды Йовери Мусевени, пришедшего к власти в 1986 году после пятилетней гражданской войны. Он по-прежнему остается главой государства.

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