Украине для победы необходимо оружие с дальностью боя до 200 км

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Украина перехватывает инициативу на фронте, но для наращивания успеха нужно оружие с большей дальностью. Об этом заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил 17 июня, сообщает Минобороны в Telegram.

По его словам, для достижения победы над РФ Силам обороны Украины нужно высокоточное вооружение с дальностью не менее 200 км.

«Все наши военные планы реализуются.. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км», – сказал замминистра.

Он отметил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые защитят людей и гражданскую инфраструктуру от баллистических и других ракет.

«Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым», – подытожил Гаврилов.