МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Начался визит Минниханова в Азербайджан (фото) |
Азербайджанские паломники отправились в Хадж |
Азербайджан отказал иранцам в получении виз в международных аэропортах |
Путин допустил применение ядерного оружия |
Главное Армия

Украине для победы необходимо оружие с дальностью боя до 200 км

Украине для победы необходимо оружие с дальностью боя до 200 км

Украина перехватывает инициативу на фронте, но для наращивания успеха нужно оружие с большей дальностью. Об этом заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил 17 июня, сообщает Минобороны в Telegram.

По его словам, для достижения победы над РФ Силам обороны Украины нужно высокоточное вооружение с дальностью не менее 200 км.

«Все наши военные планы реализуются.. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км», – сказал замминистра.

Он отметил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые защитят людей и гражданскую инфраструктуру от баллистических и других ракет.

«Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым», – подытожил Гаврилов.

Теги:
Из этой рубрики
Украине для победы необходимо оружие с дальностью боя до 200 км
Армия

Украине для победы необходимо оружие с дальностью боя до 200 км

2023/06/17, 12:34
Армяне обстреливают наши позиции
Армия

Армяне обстреливают наши позиции

2023/06/17, 12:21
Россия провела танковые учения в Армении
Армия

Россия провела танковые учения в Армении

2023/06/17, 12:04
Завершились сборы военнообязанных запаса (фото, видео)
Армия

Завершились сборы военнообязанных запаса (фото, видео)

2023/06/17, 11:10
Силы ПВО Украины перехватили все ракеты, выпущенные по Киеву и Киевской области
Армия

Силы ПВО Украины перехватили все ракеты, выпущенные по Киеву и Киевской области

2023/06/17, 09:13
Украинцы освоят F-16 за 4 месяца, считает Резников
Армия

Украинцы освоят F-16 за 4 месяца, считает Резников

2023/06/17, 00:54
Украинцы ответили на российские атаки мощными ударами
Армия

Украинцы ответили на российские атаки мощными ударами

2023/06/17, 00:17
Столтенберг намекнул на сроки поставок F-16 Украине
Армия

Столтенберг намекнул на сроки поставок F-16 Украине

2023/06/16, 19:53
Остин отрицает стремление НАТО к военным операциям в Украине
Армия

Остин отрицает стремление НАТО к военным операциям в Украине

2023/06/16, 18:40