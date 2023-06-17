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Россия провела танковые учения в Армении

Россия провела танковые учения в Армении

Военнослужащие танковых подразделений военной базы Южного военного округа России в Армении приняли участие в плановой тренировке по вождению в горной местности с отработкой элементов разной степени сложности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«Экипажи танков Т-72Б3 преодолели маршрут с естественными и искусственными препятствиями (противотанковые рвы, минно-взрывные заграждения, косогоры, колейные мосты и др.), а также выполнили повороты и развороты различной сложности на максимально допустимых скоростях, движение в составе колонны на разных участках горной местности со сменой скоростного режима», – отмечается в сообщении.

Для приближения обстановки к боевой на занятии применялись различные имитационные средства: дымовые гранаты, взрывпакеты и другие средства.

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