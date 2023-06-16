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Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Сбои в функционировании Instagram и Facebook наблюдаются в нескольких странах, больше всего – в США, Великобритании и Канаде.

Соответствующие данные приводит сервис Downdetector.

Около 62% сообщивших о неполадках пользователей Instagram отмечают проблемы в работе приложения, 19% испытывают трудности при подключении к серверу, 19% жалуются на проблемы с сайтом.

При этом наибольшее число сбоев в Facebook зарегистрировано в функционировании сайта – 82%, еще 10% пользователей столкнулись с трудностями в приложении и 8% – при подключении к серверу.

Также наблюдаются сбои в работе мессенджера WhatsApp. Пользователи жалуются на проблемы при отправке сообщений (63%) и в работе приложения (27%).

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Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
Общество

Сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

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