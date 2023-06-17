Украинцы ответили на российские атаки мощными ударами

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Украинские войска отбили атаки российских войск на Донбассе и нанесли им ряд чувствительных ударов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в пятницу, 16 июня.

Военные напомнили, что сегодня россияне нанесли очередной ракетный удар по Киевщине, применив шесть «гиперзвуковых» ракет Х-47 «Кинжал» и шесть крылатых ракет «Калибр». Все они были уничтожены, но обломки ранили гражданских и нанесли разрушения в частном секторе.

Также противник нанес 24 авиационных удара и совершили около 35 обстрелов с РСЗО. Есть разрушение инфраструктуры, пострадали мирные люди.

В целом вражеские войска и дальше сосредотачивали основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток произошло 21 боевое столкновение. Все вражеские атаки были отражены.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также были уничтожены три разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы и еще два важных объекта противника.