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В ГПС рассказали о состоянии раненного в результате армянской провокации военнослужащего

В ГПС рассказали о состоянии раненного в результате армянской провокации военнослужащего

16 июня заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев по поручению начальника ГПС навестил военнослужащего Эльшана Рустамова, раненного в результате армянской провокации на Лачынском пропускном пункте и проходящего лечение в Клиническом медцентре.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По словам врачей, состояние военнослужащего стабильное, угрозы для жизни нет.

Отмечается, что военнослужащий выразил благодарность руководству Государственной пограничной службы и медицинскому персоналу Клинического медицинского центра за внимание и заботу. Он отметил, что по завершении лечения вернется на службу.

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