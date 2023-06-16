ЕС назвал условие поддержки инициативы африканских лидеров по Украине

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Евросоюз (ЕС) не поддержит инициативу стран Африки по Украине, если она предполагает заморозку конфликта.

Такое условие назвал официальный представитель дипломатической службы Европейского союза Петер Стано, сообщает РИА Новости.

Стано отметил, что ЕС поддержит все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру, который «восстановит права украинцев, их суверенитет и территории».

«Если речь идет о прекращении огня, фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция», — подчеркнул Стано.