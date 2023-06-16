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ВСУ ликвидировали российского генерала Горячева (фото)

ВСУ ликвидировали российского генерала Горячева (фото)

Российский генерал-майор Сергей Горячев «почти наверняка был убит» в Украине, полагает британская военная разведка.

13 июня о гибели Горячева сообщил «военкор» Юрий Котенок. Минобороны РФ до сих пор не комментировало эту информацию.

Вероятно, пишет Минобороны Великобритании в ежедневной сводке, Горячев был убит в результате удара по командному пункту российской армии «12 июня или около того» на юге Украины.

Генерал-майор возглавлял штаб 35-й общевойсковой армии. Командующий этой армией, генерал-лейтенант Александр Санчик, по версии британской разведки, находился в вышестоящем штабе, поэтому Горячев в момент гибели, вероятно, выполнял его обязанности.

Горячев — первый подтвержденный российский генерал, погибший в Украине с начала 2023 года, сообщают авторы сводки.

ВСУ ликвидировали российского генерала Горячева (фото)

Подразделения 35-й общевойсковой армии присутствовали при массовом убийстве мирных жителей в Буче в марте 2022 года, а в июне понесли тяжелые потери под Изюмом.

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