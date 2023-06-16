ВСУ выбили россиян с важных позиций на Донбассе

216 Просмотров

Украинские военные к утру пятницы, 16 июня, закрепляются на занятых рубежах в районе города Угледар Донецкой области. Кроме того, вели наступательные действия на двух направлениях.

Об этом сообщает сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

«В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах», – рассказал он.

Кроме того, как рассказал спикер, подразделения ВСУ вели наступательные действия на направлениях – Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское и не безрезультатно.

К тому же, по его словам, наступательные действия ВСУ велись и в районе восточнее населенного пункта Ступочки (Константиновский район) Донецкой области.

«Вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций», – констатировал Ковалев.