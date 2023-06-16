ВСУ отбросили войска РФ на юге еще на 15 км

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В южных областях Украины сократится количество обстрелов, так как армия РФ отошла вглубь до 15 км.

Об этом сообщила пресс-секретаря ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики уже не смогут использовать некоторые виды вооружения для обстрелов южных областей Украины, так как этого не позволит их дальность.

«Хотя вода сходит и они возвращаются к своим коварным планам: начинают применять на нашем участке фронта более активно ракетные удары и усиливать артиллерийское участие», – прокомментировала Гуменюк.