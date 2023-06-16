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МВД обращается к водителям, не уступающим дорогу пешеходам (видео)

МВД обращается к водителям, не уступающим дорогу пешеходам (видео)

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел обратился к водителям, не уступающим дорогу пешеходам.

В обращении говорится, что некоторые водители не уступают дорогу пешеходам, пытающимся воспользоваться нерегулируемыми пешеходными переходами на улицах и проспектах преимущественно в Ясамальском, Насиминском, Наримановском, Низаминском, Хатаинском и Сабаильском районах.

Кроме того, отмечается, некоторые водители уступают дорогу пешеходам на дорогах, где установлены камеры, но не уступают на тех, где камеры отсутствуют.

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и отмечает, что пропуск пешеходов на пешеходных переходах способствует предотвращению возможных несчастных случаев и сокращению случаев ДТП.

Отметим, что согласно статье 330 Кодекса об административных проступках, за непропуск пешехода, вступившему на нерегулируемый пешеходный переход, влечет наложение штрафа в размере 50 манатов.

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