В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии (фото)

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В Баку прошла 52-я встреча постоянной Совместной азербайджано-иранской комиссии по совместному использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

Об этом сообщает ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана».

По информации, на заседании под председательством сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны, зампредседателя акционерного общества Закира Гулиева приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих структур Нахчыванской Автономной Республики.

На встрече были определены режим работы Аразского водохранилища и распределение водных ресурсов между двумя странами, подготовлены графики совместного использования водных и энергетических ресурсов реки Араз, подписан протокол.