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ВСУ получат сотни ракет для средств ПВО

ВСУ получат сотни ракет для средств ПВО

Дания, Нидерланды, Великобритания и США совместно предоставят Украине сотни ракет для средств противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщает британское Минобороны в четверг, 15 июня.

«Инициатива предусматривает поставку сотен ракет противовоздушной обороны малой и средней дальности и соответствующих систем, необходимых для защиты критической национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы», – говорится в сообщении.

Указано, что поставка оборудования уже начата и должна завершиться в течение нескольких недель.

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