ВСУ продолжают наступление, Россия несет серьезные потери

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Украинские военные продолжают успешно наступать на нескольких направлениях, армия РФ несет значительные потери. Об этом 15 июня в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что на востоке РФ продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы с других направлений. В частности, с юга на восток было перемещено подразделение десантно-штурмовых войск.

На бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Роздоловка – Краснополовка и Бреховка – Ягодное, есть успех. На бердянском и мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия.

«На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом», – добавила Маляр.

На бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки, а на мариупольском – в районах Новоданиловки и Новопокровки.

За сутки РФ увеличила количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

«Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения. Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», – подытожила замминистра.