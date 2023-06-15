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ВСУ продолжают наступление, Россия несет серьезные потери

ВСУ продолжают наступление, Россия несет серьезные потери

Украинские военные продолжают успешно наступать на нескольких направлениях, армия РФ несет значительные потери. Об этом 15 июня в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что на востоке РФ продолжает концентрировать значительное количество сил и средств и подтягивает резервы с других направлений. В частности, с юга на восток было перемещено подразделение десантно-штурмовых войск.

На бахмутском направлении продолжаются наступательные действия на направлениях Роздоловка – Краснополовка и Бреховка – Ягодное, есть успех. На бердянском и мариупольском направлениях продолжаются наступательные действия.

«На всех направлениях наступления есть продвижение. Около километра на каждом», – добавила Маляр.

На бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки, а на мариупольском – в районах Новоданиловки и Новопокровки.

За сутки РФ увеличила количество ракетно-авиационных ударов и артиллерийских и минометных обстрелов.

«Наши войска имеют дело с мощным сопротивлением врага и его преимуществом в количестве людей и вооружения. Враг изо всех сил пытается не допустить продвижения наших войск. Вместе с тем, наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу», – подытожила замминистра.

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