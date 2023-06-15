В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном |
Россия целилась по переговорам, но расстреляла свой авторитет |
Госдеп обеспокоен ситуацией на азербайджано-армянской границе |
СМИ: Нетаньяху заявил, что Израиль выражал РФ протест из-за ее связей с Ираном |
Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха |
Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно  |
Вторая годовщина Шушинской декларации: посол Багчы отправился в Шушу |
Армения обстреляла ППП «Лачин»: ранен азербайджанский пограничник |
Кремлевское РИА «Новости»: США принуждают сепаратистов Карабаха ко встрече с Азербайджаном |
Главное Армия

Украинские войска уничтожили вражеские арсеналы

Украинские войска уничтожили вражеские арсеналы

В эти сутки украинские войска поразили пункты управления, районы сосредоточения и российские склады боеприпасов.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ.

Также украинские защитники уничтожили 20 иранских ударных дронов типа «Shahed», а также беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

В то же время, ракетные войска и артиллерия в эти сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район скопления российских военных, два склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

По данным Генштаба ВСУ, в эти сутки россияне нанесли пять ракетных ударов по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ продолжают наступление, Россия несет серьезные потери
Армия

ВСУ продолжают наступление, Россия несет серьезные потери

2023/06/15, 23:53
Украинские войска уничтожили вражеские арсеналы
Армия

Украинские войска уничтожили вражеские арсеналы

2023/06/15, 21:50
Парламент Армении принял в первом чтении проект о службе женщин в армии
Армия

Парламент Армении принял в первом чтении проект о службе женщин в армии

2023/06/15, 21:30
Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных (видео)
Армия

Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. украинских военных (видео)

2023/06/15, 20:57
На учениях «Anatolian Phoenix – 2023» проведен «День высокопоставленного наблюдателя» (фото)
Армия

На учениях «Anatolian Phoenix – 2023» проведен «День высокопоставленного наблюдателя» (фото)

2023/06/15, 20:42
Впервые в истории Израиль продаст свои танки
Армия

Впервые в истории Израиль продаст свои танки

2023/06/15, 20:29
Нейтрализованы армянские снайперы, ранившие военнослужащего ГПС Азербайджана в Лачине (видео)
Армия

Нейтрализованы армянские снайперы, ранившие военнослужащего ГПС Азербайджана в Лачине (видео)

2023/06/15, 15:58
Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно 
Армия

Sky News объяснил, почему украинское контрнаступление идет медленно 

2023/06/15, 11:14
ВСУ заявили об уничтожении одной ракеты и 21 дрона
Армия

ВСУ заявили об уничтожении одной ракеты и 21 дрона

2023/06/15, 11:03