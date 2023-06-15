Украинские войска уничтожили вражеские арсеналы

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В эти сутки украинские войска поразили пункты управления, районы сосредоточения и российские склады боеприпасов.

Согласно сводке Генштаба ВСУ, украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ.

Также украинские защитники уничтожили 20 иранских ударных дронов типа «Shahed», а также беспилотник оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

В то же время, ракетные войска и артиллерия в эти сутки поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс С-300, район скопления российских военных, два склада боеприпасов и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.

По данным Генштаба ВСУ, в эти сутки россияне нанесли пять ракетных ударов по Украине, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.