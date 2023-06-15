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Парламент Армении принял в первом чтении проект о службе женщин в армии

Парламент Армении принял в первом чтении проект о службе женщин в армии

Парламент Армении принял в первом чтении проект о порядке добровольной службы женщин в армии. Изменения и дополнения в законы «Об обороне» и «О военной службе и статусе военнослужащего» были приняты 62 голосами «за», передает «Спутник Армения».

Представляя законопроект перед голосованием, министр обороны Сурен Папикян напомнил, что заявление о прохождении воинской службы могут подать женщины 18-27 лет. Срок службы составит 6 месяцев, в любой момент до начала службы (но не после начала) от нее можно будет отказаться. Служба будет проходить в отдельной воинской части.

По истечении полугода службы военнослужащие получат наградные по 1 млн драмов (около $2,5 тыс). При досрочном освобождении от службы по состоянию здоровья военнослужащая получит часть этой выплаты, пропорциональную месяцам службы.

Желающие продолжить службу смогут подать заявление по программе «Защитник Отечества» и перейти на службу сроком на 5 лет, по истечении которой они получат выплату в 5 млн (чуть больше $12 тыс).

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