На предприятиях, которые будут созданы в Лачине, трудоустроят 1200 человек

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На предприятиях, которые будут созданы для поддержки трудоустройства жителей города Лачин (пищевая, промышленная, творческая, образовательная, туристическая, текстильная и другие сферы), планируется трудоустроить 1200 человек.

В настоящее время 260 жителей города Лачин были привлечены к тренингам и приняты на работу.

Переезжающим в Лачин и подающим заявления о приеме на работу предлагаются подходящие вакансии, сообщает Trend.

Искендер Наджафов и его сын Эмиль Наджафов, о которых в СМИ прошла информация в связи с проблемой трудоустройства, обеспечены высокооплачиваемой работой. В том числе были рассмотрены обращения Гюндуза Тахмазова и членов его семьи, им были предложены вакансии. При этом Гюндуз Тахмазов попросил предоставить ему другую работу, так как предложенная не соответствует состоянию его здоровья, и в связи с этим тоже принимаются меры.

Таким образом предпринимаются все необходимые меры для обеспечения работой жителей, переселяющихся в город Лачин.