Киев назвал наступление Украины «тестированием»

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ВСУ пока не начали контрнаступление, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщают украинские СМИ.

«Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а Россия говорит: «Мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление», — сказал он.

Сейчас, по словам Подоляка, украинские войска проводят «тестирование», которое «позволяет продвигаться вперед». Он заявил, что у Киева есть один план: «Максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте».