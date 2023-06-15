ВСУ заявили об уничтожении одной ракеты и 21 дрона

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В ночь на 15 июня российские военные нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 и ударными дронами «Shahed-136/131».

По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС осуществили четыре ракетных пуска из Каспийского моря. Одна ракета была уничтожена, остальные попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Кроме того, с северного и южного направлений были запущены 20 ударных дронов-камикадзе. Все они уничтожены силами украинской ПВО.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что российская ракетная атака пришлась на Кривой Рог. В городе зафиксированы попадания по двум промышленным предприятиям. Также повреждены близлежащие газопроводы и шиномонтаж. В результате получил ранение 38-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.