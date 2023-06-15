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Армения получит французские бронетранспортеры

Армения получит французские бронетранспортеры

Франция поставит Армении 50 единиц бронетранспортеров VAB MK3. О поставках в одном из интервью заявил директор Института прогнозирования и безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи.

О сроках и графике поставок не сообщается. Информация насчет поставок бронемашин в открытых источниках начала циркулировать еще в середине мая. Однако комментариев с французской стороны не было.

По словам Дюпюи, которые приводит «Спутник», помимо упомянутых средств, обсуждается возможность закупки Арменией бронеавтомобилей Bastion и Sherpa производства французской компании Arquus.

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