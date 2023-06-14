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Киев: У нас в разы меньше потерь

Киев: У нас в разы меньше потерь

Потери Украины несоизмеримо меньше по сравнению с российскими. В частности, на участке Хортица враг потерял почти в девять раз больше бойцов погибшими, чем украинские защитники. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Она подчеркнула, что ни одна из сторон не обнародует свои потери, чтобы противник не мог ориентироваться и подстраивать свои планы.

«В общем, чтобы было понятно, в течение всей войны, в том числе и в течение полномасштабного вторжения у нас в разы меньше потерь», – сказала замминистра обороны.

Для примера Маляр привела цифры, полученные за прошедшую неделю в течение проведения наступательных действий в зонах объединенных стратегических группировок войск «Хортица» и «Таврия».

«По «Хортице» – у врага погибших в 8,73 раза больше… Если говорить о «Таврии» – там погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас», – отметила она.

Маляр подчеркнула, что потери Украины несоизмеримо меньше, чем у России.

Отметим, что под «Хортицей» подразумевается Бахмутское направление, а под «Таврией» – Запорожское и Бердянское направления.

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