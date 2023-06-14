Еще 22 семьи переселились в Лачин (обновлено, фото)

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18:57 Сегодня еще 22 семьи переселены в Лачынский район. Автомобили, в которых находилось в общей сложности 72 человека, въехали в город через мост через реку Хакари на въезде в Лачин, уточняет «Репорт».

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09:30 Начата отправка на свои земли очередной группы бывших вынужденных переселенцев из Лачинского района. В рамках нынешней отправки в Лачинский район отправились 22 семьи, в целом 72 человека.

Переселенные семьи были отобраны из числа вынужденных переселенцев, проживающих в самых тяжелых условиях, в основном в городах Баку и Сумгаит, а также в местах временного размещения в Абшеронском районе. Они поселятся в домах, которые были восстановлены или заново отстроены указанию главы государства после прекращения оккупации.

На церемонии отправки семей в город Лачин присутствовали официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и исполнительной власти Лачинского района.

Ранее в Лачин было переселено 20 семей – 97 человек.