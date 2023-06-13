Путин заявил о «катастрофических» потерях Украины при контрнаступлении

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Президент России Владимир Путин заявил о «катастрофических» потерях Украины при контрнаступлении.

«По моим подсчётам, это примерно 25%, а может быть, 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа», — сказал президент РФ.

По его словам, потери ВСУ в 10 раз выше, чем у российских войск. «Ни на одном из участков противник успеха не имел», — добавил Путин.

Президент РФ считает, что половина всех украинских потерь — безвозвратные, то есть убитые и тяжелораненые. Конкретных цифр он не привёл, заявив, что «пускай Минобороны это сделает».

О технике Путин сказал, что за время контрнаступления ВСУ потеряли «свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа». Из строя российской армии выбыли 54 танка, часть из которых «подлежит восстановлению и ремонту».