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Глава Минобороны Турции заверил в готовности к посильной поддержке Азербайджана

Глава Минобороны Турции заверил в готовности к посильной поддержке Азербайджана

Сотрудничество между ВС Турции и Азербайджана будет продолжено. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, прибывший в Азербайджан в составе делегации во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Отвечая на вопрос азербайджанского журналиста, попросившего прокомментировать перспективы турецко-азербайджанского взаимодействия, Гюлер сказал, что развитие оборонных связей продолжится по нарастающей линии. «Мы выведем наши отношения на более высокий уровень, как делали это до сегодняшнего дня. Продолжим еще более активно сотрудничать с нашими азербайджанскими братьями. Мы и впредь будем единым сердцем. Были и остаемся рядом с Азербайджаном!», – сказал Гюлер, которого цитирует «Анадолу».

Глава Минобороны Турции заверил в готовности к посильной поддержке Азербайджана. «Мы добились значительных успехов в этом направлении. Продолжим совместную подготовку по стандартам НАТО. Окажем всяческую поддержку в вопросе укрепления армии Азербайджана», – пояснил он.

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