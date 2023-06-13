Блинкен: «Путин не готов на это пойти»

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Успешное контрнаступление Украины может приблизить мир и усилить позиции государства за столом переговоров про окончание войны с Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

«Успех Украины в контрнаступлении сделал бы две вещи. Это укрепило бы ее позицию за любым столом переговоров, который появится, и это также может привести к тому, что Путин наконец сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал. И в этом смысле это может приблизить мир, а не отдалить его», – сказал он.

Учитывая это, США будут продолжать оказывать максимальную поддержку Украине сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

К тому же, поддержка направлена на то, чтобы Украина со временем могла создать мощное средство сдерживания и оборонный потенциал для своей армии, чтобы в будущем, если Россия попытается осуществить новую агрессию, у нее была возможность сдержать ее и, если необходимо, эффективно защититься от нее.

Блинкен отметил, что именно военная сила и экономическая и демократическая силы – это важнейшие вещи, которые нужны Украине, чтобы добиться успеха не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы развиваться дальше.

«И это также посылает очень сильный сигнал президенту Путину, что поскольку он верит, что он переживет Украину, что он переживет наши страны, он ошибается; и что мы преданы Украине не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе», – подчеркнул он.

Госсекретарь США также считает, что Украина может ожидать увидеть на саммите НАТО в Вильнюсе мощный пакет как политической, так и практической поддержки.

Он отметил, что украинский народ, как и все страны, которые его поддерживают, хотят мира, но справедливого и долговечного. И когда Россия будет готова пойти на него, Украина и союзники смогут это поддержать. Однако сейчас, по словам Блинкена, Путин не готов на это пойти.