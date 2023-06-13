Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Блинкен: «Путин не готов на это пойти»

Блинкен: «Путин не готов на это пойти»

Успешное контрнаступление Украины может приблизить мир и усилить позиции государства за столом переговоров про окончание войны с Россией.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге.

«Успех Украины в контрнаступлении сделал бы две вещи. Это укрепило бы ее позицию за любым столом переговоров, который появится, и это также может привести к тому, что Путин наконец сосредоточится на переговорах о прекращении войны, которую он начал. И в этом смысле это может приблизить мир, а не отдалить его», – сказал он.

Учитывая это, США будут продолжать оказывать максимальную поддержку Украине сейчас, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

К тому же, поддержка направлена на то, чтобы Украина со временем могла создать мощное средство сдерживания и оборонный потенциал для своей армии, чтобы в будущем, если Россия попытается осуществить новую агрессию, у нее была возможность сдержать ее и, если необходимо, эффективно защититься от нее.

Блинкен отметил, что именно военная сила и экономическая и демократическая силы – это важнейшие вещи, которые нужны Украине, чтобы добиться успеха не только для того, чтобы выжить, но и для того, чтобы развиваться дальше.

«И это также посылает очень сильный сигнал президенту Путину, что поскольку он верит, что он переживет Украину, что он переживет наши страны, он ошибается; и что мы преданы Украине не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе», – подчеркнул он.

Госсекретарь США также считает, что Украина может ожидать увидеть на саммите НАТО в Вильнюсе мощный пакет как политической, так и практической поддержки.

Он отметил, что украинский народ, как и все страны, которые его поддерживают, хотят мира, но справедливого и долговечного. И когда Россия будет готова пойти на него, Украина и союзники смогут это поддержать. Однако сейчас, по словам Блинкена, Путин не готов на это пойти.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев - Эрдогану: Вы знаете, что вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость
Политика

Алиев – Эрдогану: Вы знаете, что вас очень любят в Азербайджане. Вы наш дорогой гость

2023/06/13, 14:26
Переговоры Алиева и Эрдогана в Баку: что известно (обновлено, фото и видео)
Политика

Переговоры Алиева и Эрдогана в Баку: что известно (обновлено, фото и видео)

2023/06/13, 14:17
Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении
Политика

Эрдоган: Открытие нашего генконсульства в Шуше станет месседжем всему миру, особенно Армении

2023/06/13, 14:10
Блинкен: «Путин не готов на это пойти»
Политика

Блинкен: «Путин не готов на это пойти»

2023/06/13, 12:56
Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США
Политика

Боррель: Переговоры по Украине вряд ли начнутся до выборов президента в США

2023/06/13, 00:45
Ильхам и Мехрибан Алиевы организовали прием в честь четы Эрдоган (фото, видео)
Политика

Ильхам и Мехрибан Алиевы организовали прием в честь четы Эрдоган (фото, видео)

2023/06/12, 22:56
Начался визит Эрдогана в Азербайджан (фото)
Политика

Начался визит Эрдогана в Азербайджан (фото)

2023/06/12, 21:32
Эрдоган: По традиции отправлюсь в Азербайджан
Политика

Эрдоган: По традиции отправлюсь в Азербайджан

2023/06/12, 18:15
Баку – Тегерану: Азербайджанской стороне должны быть даны полные гарантии
Политика

Баку – Тегерану: Азербайджанской стороне должны быть даны полные гарантии

2023/06/12, 17:34