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ВСУ продвинулись на Бердянском и Таврическом направлениях: уничтожено около 4 вражеских рот

ВСУ продвинулись на Бердянском и Таврическом направлениях: уничтожено около 4 вражеских рот

ВСУ удалось продвинуться на Бердянском направлении за минувшие сутки на 500-1000 метров, сообщил представитель Генштаба Минобороны Украины Андрей Ковалев.

По его словам, площадь освобожденной территории составляет до трех квадратных километров.

При этом ВСУ уничтожили около 4 вражеских рот на Таврическом направлении, сообщает командующий группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Уничтожены и повреждены 25 единиц военной техники противника: 6 танков, 5 БМП, МТЛБ (бронированный многоцелевой транспортёр-тягач), гаубица 2С19 «Мста-С» и автомобильная техника. Также были уничтожены склады с боекомплектом врага.

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