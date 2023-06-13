Саудовский клуб предложил Неймару рекордный контракт

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«Аль-Хиляль» все еще в поисках звездного футболиста для себя. Напомним, ранее руководство клуба пыталось переманить в Саудовскую Аравию Лионеля Месси, предлагая тому бешеные деньги. Впрочем аргентинец отказал и будет выступать в американской МЛС.

Теперь журналисты узнали, что в «Аль-Хиляле» направили свои взгляды на другого звездного южноамериканского форварда.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, саудовский футбольный клуб предложил контракт бразильскому нападающему ПСЖ Неймару. Зарплата – рекордные 250 миллионов евро в год. Срок соглашения – три года.

А издание CBS Sport узнало, что в качестве компенсации парижане получат 45 миллионов евро. По предварительной информации, ПСЖ готов принять такую сделку несмотря на то, что в 2017 году заплатил за Неймара 222 миллиона.

Если трансфер состоится, то Неймар станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас это звание принадлежит португальцу Криштиану Роналду, который в Саудовской Аравии зарабатывает примерно 200 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне бразилец провел за ПСЖ 29 матчей, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач.