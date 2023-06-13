Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Спорт

Саудовский клуб предложил Неймару рекордный контракт

Саудовский клуб предложил Неймару рекордный контракт

«Аль-Хиляль» все еще в поисках звездного футболиста для себя. Напомним, ранее руководство клуба пыталось переманить в Саудовскую Аравию Лионеля Месси, предлагая тому бешеные деньги. Впрочем аргентинец отказал и будет выступать в американской МЛС.

Теперь журналисты узнали, что в «Аль-Хиляле» направили свои взгляды на другого звездного южноамериканского форварда.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, саудовский футбольный клуб предложил контракт бразильскому нападающему ПСЖ Неймару. Зарплата – рекордные 250 миллионов евро в год. Срок соглашения – три года.

А издание CBS Sport узнало, что в качестве компенсации парижане получат 45 миллионов евро. По предварительной информации, ПСЖ готов принять такую сделку несмотря на то, что в 2017 году заплатил за Неймара 222 миллиона.

Если трансфер состоится, то Неймар станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас это звание принадлежит португальцу Криштиану Роналду, который в Саудовской Аравии зарабатывает примерно 200 млн евро за сезон.

В прошлом сезоне бразилец провел за ПСЖ 29 матчей, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач.

Теги:
Из этой рубрики
Саудовский клуб предложил Неймару рекордный контракт
Спорт

Саудовский клуб предложил Неймару рекордный контракт

2023/06/13, 01:00
Обнародован состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА
Спорт

Обнародован состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА

2023/06/12, 22:01
Карлсен станет самым титулованным участником Кубка мира в Баку
Спорт

Карлсен станет самым титулованным участником Кубка мира в Баку

2023/06/12, 18:58
Азербайджан наказал Армению: ЧМ по тяжелой атлетике пройдет в Бахрейне
Спорт

Азербайджан наказал Армению: ЧМ по тяжелой атлетике пройдет в Бахрейне

2023/06/12, 15:00
Автомобильная федерация Азербайджана организовала пробег спорткаров из Баку в Лянкяран (фото)
Спорт

Автомобильная федерация Азербайджана организовала пробег спорткаров из Баку в Лянкяран (фото)

2023/06/11, 00:31
Эрдоган смотрит Лигу чемпионов UEFA вместе с президентом ОАЭ (фото и видео)
Спорт

Эрдоган смотрит Лигу чемпионов UEFA вместе с президентом ОАЭ (фото и видео)

2023/06/11, 00:15
World Taekwondo не выявила нарушений в участии российских бойцов в соревнованиях в Баку
Спорт

World Taekwondo не выявила нарушений в участии российских бойцов в соревнованиях в Баку

2023/06/10, 00:18
Ислам Махачев обратился к Маску: Где моя галочка, жмот?
Спорт

Ислам Махачев обратился к Маску: Где моя галочка, жмот?

2023/06/09, 00:31
В Лиге конференций УЕФА объявили лучшего игрока турнира
Спорт

В Лиге конференций УЕФА объявили лучшего игрока турнира

2023/06/08, 23:55