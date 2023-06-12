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Украинцы потеряли 16 американских БМП M2 Bradley

Украинцы потеряли 16 американских БМП M2 Bradley

Несмотря на то, что за последние несколько дней наступления Украина потеряла 16 американских БМП M2 Bradley, ВСУ продолжают освобождать территории. Об этом пишет CNN со ссылкой на анализ разведки из открытых источников.

Как отметил военный аналитик Якуб Яновский из Oryx, 16 уничтоженных и поврежденных БМП Bradley составляют 15% от общего количества (109) переданных ВСУ американских машин.

Боевая машина Bradley вмещает около 10 военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бою, обеспечивая огневую поддержку.

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