Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов

Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов

Дания отправляет Украине боеприпасы на 250 млн датских крон (36 млн долларов). Копенгаген передает снаряды по запросу украинских властей.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, TV2.

«Это существенный вклад, в котором Украина остро нуждается», – заявил он.

Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов.

«Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности – в том числе боеприпасы, – уточнил министр.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что пожертвование такого размера «не является чем-то, что даст Украине уверенность в том, что у нее достаточно боеприпасов».

«Это вклад в решение конкретной острой проблемы, с которой они сталкиваются. Необходимы дополнительные боеприпасы. Так что это вклад в решение текущей проблемы», – заявил он, добавив, что необходимо сделать еще больше для увеличения производства боеприпасов.

Теги:
Из этой рубрики
Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов
Армия

Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов

2023/06/12, 23:25
Украинцы потеряли 16 американских БМП M2 Bradley
Армия

Украинцы потеряли 16 американских БМП M2 Bradley

2023/06/12, 22:29
Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян
Армия

Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян

2023/06/12, 20:21
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
Армия

Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана

2023/06/12, 20:08
СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)
Армия

СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)

2023/06/12, 19:14
Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов
Армия

Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов

2023/06/12, 18:02
Минобороны Азербайджана опровергает армянскую ложь
Армия

Минобороны Азербайджана опровергает армянскую ложь

2023/06/12, 16:03
В Азербайджане впервые начнут производить пуленепробиваемую оборонную продукцию
Армия

В Азербайджане впервые начнут производить пуленепробиваемую оборонную продукцию

2023/06/12, 15:26
«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»
Армия

«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»

2023/06/12, 12:49