Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов

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Дания отправляет Украине боеприпасы на 250 млн датских крон (36 млн долларов). Копенгаген передает снаряды по запросу украинских властей.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, TV2.

«Это существенный вклад, в котором Украина остро нуждается», – заявил он.

Дания отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов.

«Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности – в том числе боеприпасы, – уточнил министр.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что пожертвование такого размера «не является чем-то, что даст Украине уверенность в том, что у нее достаточно боеприпасов».

«Это вклад в решение конкретной острой проблемы, с которой они сталкиваются. Необходимы дополнительные боеприпасы. Так что это вклад в решение текущей проблемы», – заявил он, добавив, что необходимо сделать еще больше для увеличения производства боеприпасов.