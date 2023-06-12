СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)

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В результате турецкого обстрела на севере Сирии рано утром в понедельник, 12 июня, был взорван военный автомобиль – погиб российский солдат, несколько человек получили ранения. Об этом сообщили сирийские курдские СМИ и военный наблюдатель оппозиции, передает Associated Press.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, сообщила, что один российский солдат был убит и четверо других ранены в результате обстрела турецкими войсками дороги, соединяющей деревни Хербель и Ум-Хауш в провинции Алеппо.

В социальных сетях появились первые фотографии.

Обстрел в понедельник произошел после дня столкновений между курдскими повстанцами и турецкими войсками на севере Сирии.

Никаких немедленных комментариев со стороны российских военных, сирийского правительства или турецких официальных лиц по поводу сообщения об обстреле не поступало.

Информационное агентство полуавтономных курдских районов Сирии Hawar News сообщило, что подбита российская машина, добавив, что есть жертвы, но подробности не приводит. Другое курдское информационное агентство North Press сообщило, что один российский солдат был убит и трое ранены.

Министерство обороны Турции заявило в понедельник, что по меньшей мере 12 предполагаемых членов основного сирийского курдского ополчения, известного как Отряды народной самообороны, или YPG, были убиты после того, как турецкие силы ответили на минометный обстрел турецких целей.