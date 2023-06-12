Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Армия

СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)

СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)

В результате турецкого обстрела на севере Сирии рано утром в понедельник, 12 июня, был взорван военный автомобиль – погиб российский солдат, несколько человек получили ранения. Об этом сообщили сирийские курдские СМИ и военный наблюдатель оппозиции, передает Associated Press.

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека, наблюдающая за военными действиями оппозиции, сообщила, что один российский солдат был убит и четверо других ранены в результате обстрела турецкими войсками дороги, соединяющей деревни Хербель и Ум-Хауш в провинции Алеппо.

В социальных сетях появились первые фотографии.

Обстрел в понедельник произошел после дня столкновений между курдскими повстанцами и турецкими войсками на севере Сирии.

Никаких немедленных комментариев со стороны российских военных, сирийского правительства или турецких официальных лиц по поводу сообщения об обстреле не поступало.

Информационное агентство полуавтономных курдских районов Сирии Hawar News сообщило, что подбита российская машина, добавив, что есть жертвы, но подробности не приводит. Другое курдское информационное агентство North Press сообщило, что один российский солдат был убит и трое ранены.

Министерство обороны Турции заявило в понедельник, что по меньшей мере 12 предполагаемых членов основного сирийского курдского ополчения, известного как Отряды народной самообороны, или YPG, были убиты после того, как турецкие силы ответили на минометный обстрел турецких целей.

СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото) СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)

Теги:
Из этой рубрики
Украинцы потеряли 16 американских БМП M2 Bradley
Армия

Украинцы потеряли 16 американских БМП M2 Bradley

2023/06/12, 22:29
Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян
Армия

Армия Азербайджана пресекла незаконные фортификационные работы армян

2023/06/12, 20:21
Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана
Армия

Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана

2023/06/12, 20:08
СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)
Армия

СМИ сообщают об обстреле в Сирии российских военных турками, есть погибший и раненые (фото)

2023/06/12, 19:14
Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов
Армия

Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов

2023/06/12, 18:02
Минобороны Азербайджана опровергает армянскую ложь
Армия

Минобороны Азербайджана опровергает армянскую ложь

2023/06/12, 16:03
В Азербайджане впервые начнут производить пуленепробиваемую оборонную продукцию
Армия

В Азербайджане впервые начнут производить пуленепробиваемую оборонную продукцию

2023/06/12, 15:26
«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»
Армия

«Они просто ждали нас…. Это было ужасно»

2023/06/12, 12:49
Британская разведка: Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступления ВСУ
Армия

Британская разведка: Шойгу пытается сохранить имидж на фоне наступления ВСУ

2023/06/12, 11:55