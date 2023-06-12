Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов

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Истребители НАТО, дислоцированные на авиабазе Зокниаи, за последнюю неделю 15 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

«Истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, с 5 по 11 июня 15 раз поднимались в воздух для выявления самолетов, принадлежащих Российской Федерации, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, и их сопровождения. Это максимальное количество таких еженедельных смен с начала года», – говорится в сообщении.