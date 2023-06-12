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Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов

Истребители НАТО 15 раз вылетели на сопровождение российских самолетов

Истребители НАТО, дислоцированные на авиабазе Зокниаи, за последнюю неделю 15 раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы.

«Истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, с 5 по 11 июня 15 раз поднимались в воздух для выявления самолетов, принадлежащих Российской Федерации, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, и их сопровождения. Это максимальное количество таких еженедельных смен с начала года», – говорится в сообщении.

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