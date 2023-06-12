В Турции возобновляет работу первый в стране авиационный завод

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Первый авиационный завод Турции по производству деталей для самолетов и вертолетов – TOMTAŞ возобновит работу в провинции Кайсери.

Завод был построен в районе Меликгази и станет очередным вкладом в развитие оборонной и авиационной промышленности Турции, сообщает «Анадолу».

Предприятие является совместным проектом компаний ASFAT, Erciyes Teknopark, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii и TOMTAŞ. В частности на заводе планируется производство фюзеляжей, крыльев, дверей, панели управления и других деталей самолетов, а также вертолетные винты и детали двигателей.

В целом в возобновление работы завода было вложено около 205 млн лир инвестиций. Предприятие сможет производить около 420 кг продукции ежегодно. Всего будет закуплено оборудования на 10 млн 207 тыс. 500 долларов.